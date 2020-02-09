Вслед за главными соревнованиями по быстрым шахматам пришёл черёд финальному турниру по шахматам (этот термин применим к классическим шахматам с длинным контролем времени на партию) - Чемпионату Геленджика 2020 года.

В главном шахматном турнире нашего города на старт вышли 24 участника. Самому старшему из них, - Тевяшеву Борису Дмитриевичу, недавно исполнилось 81, а самому младшему - только 7 лет. Причём таковых трое: Матвей Раковских, Владислав Гудилин и Максим Кондрашин. Никогда ранее не было столько юных шахматистов в финале Чемпионата города. Самому юному из них, - М. Раковских (Рос.р.-1317), в стартовом туре выпало встретиться с рейтинг-фаворитом чемпионата мастером ФИДЕ Ильёй Маковеевым (2322). Оба только что вернулись из столицы, где принимали участие в большом шахматном Фестивале - "Кубок РГСУ - Moscow Open 2020". Там им не суждено было сыграть между собой, так как они выступали в разных турнирах. Матвей играл в "Мемориале О. Журавского" в группе до 9 лет, набрал 4,5 очка из 9 и занял 94 место из 178, а Илья - в главном турнире "А", занял 74 место (из 214), набрав 5 очков. К слову, известные кубанские шахматисты мг Борис Савченко в этом турнире с 6 очками стал 20-м, а мм Давид Закарян с 4 очками остановился на 122 месте. Разница в рейтинге в 1000 пунктов не смутила мальчугана, но результат матча был предсказуем. Но не для всех игроков из верхней половины стартовой таблицы 1 тур сложился благополучно. За столом №7 Всеволод Абрамов (1513) в матче с Викторией Абасовой (1063) сначала проиграл качество, затем допустил сопернице создать грозную проходную пешку и в итоге проиграл. Главный сюрприз старта!

Хочется заметить, что в турнире выступает и папа Севы - Андрей Абрамов (1233). Это здорово, когда родители не только поддерживают увлечение своего ребёнка, но и принимают участие с ним в одном турнире! Прекрасная половина человечества в чемпионате представлена помимо Вики также Александрой Громовой (1157) и Елизаветой Васильевой (1000). Лизе во 2 туре удалось добиться победы в матче с Матвеем Раковских. Помимо И. Маковеева фаворитами турнира являются действующий чемпион Геленджика Борис Тевяшев (1723) и прошлогодний чемпион Григорий Любавский (1807). Не скрывают свои чемпионские амбиции также Юрий Швецов (1595) и юные Гаспар Петросян (1640) и Даниил Хотенко (1527). У всех шестерых после двух туров по 2 очка. Если сконцентрируется, то сможет побороться за призовое место и Всеволод Абрамов. Во всяком случае, хочется на это надеяться.

Шахматный центр "NVS" http://gelendzhikchess.ru/news.html