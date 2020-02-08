В городе состоялось личное первенство МО город Армавир по шахматам. В соревнованиях приняло участие 168 шахматистов в пяти возрастных категориях. Мальчики и девочки, юноши и девушки играли раздельно. Игра шла очень упорно, не сразу все места были распределены. В некоторых турнирах даже пришлось играть дополнительные матчи.
По итогам соревнований победителями стали:
Девочки до 17 лет:
1-е место – Волкорез Руслана
2-е место – Аветисян Нарина
3-е место – Егоян Ариана
Девочки до 15 лет:
1-е место – Онищук Алена
2-е место – Ткаченко Валерия
3-е место – Пушинская Альбина
Девочки до 13 лет:
1-е место – Карян Анна
2-е место – Манукян Виолетта
3-е место – Цыганкова Анна
Девочки до 11 лет:
1-е место – Карян Седа
2-е место – Крамская Александра
3-е место – Слащилина Екатерина
Девочки до 9 лет:
1-е место – Авакова Кристина
2-е место – Щепихина Алена
3-е место – Кузьмина Ксения
Мальчики до 17 лет:
1-е место – Малиновский Богдан
2-е место – Малиновский Богдан
3-е место – Васильев Александр
Мальчики до 15 лет:
1-е место – Иванов Тимур
2-е место – Хаммербек Артур
3-е место – Бондаренко Радомир
Мальчики до 13 лет:
1-е место – Мозговой Артем
2-е место – Руденко Артем
3-е место – Цишецкий Алексей
Мальчики до 11 лет:
1-е место – Леванов Богдан
2-е место – Мирзоян Эдуард
3-е место – Тадевосян Левон
Мальчики до 9 лет:
1-е место – Жариков Никита
2-е место – Ефименко Владимир
3-е место – Еприкян Родион
7 – 8 февраля 2020 года пройдет Личное первенство МО город Армавир по быстрым шахматам.
9 – 10 февраля 2020 года пройдет Личное первенство МО город Армавир по блицу.
Информацию предоставил Ширшиков Н.В.