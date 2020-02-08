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Итоги первенства Армавира по шахматам

В городе состоялось личное первенство МО город Армавир по шахматам. В соревнованиях приняло участие 168 шахматистов в пяти возрастных категориях. Мальчики и девочки, юноши и девушки играли раздельно. Игра шла очень упорно, не сразу все места были распределены. В некоторых турнирах даже пришлось играть дополнительные матчи. 

 

По итогам соревнований победителями стали:

Девочки до 17 лет:

1-е место – Волкорез Руслана

2-е место – Аветисян Нарина

3-е место – Егоян Ариана

Девочки до 15 лет:

1-е место – Онищук Алена

2-е место – Ткаченко Валерия

3-е место – Пушинская Альбина

Девочки до 13 лет:

1-е место – Карян Анна

2-е место – Манукян Виолетта

3-е место – Цыганкова Анна

Девочки до 11 лет:

1-е место – Карян Седа

2-е место – Крамская Александра

3-е место – Слащилина Екатерина

Девочки до 9 лет:

1-е место – Авакова Кристина

2-е место – Щепихина Алена

3-е место – Кузьмина Ксения

Мальчики до 17 лет:

1-е место – Малиновский Богдан

2-е место – Малиновский Богдан

3-е место – Васильев Александр

Мальчики до 15 лет:

1-е место – Иванов Тимур

2-е место – Хаммербек Артур

3-е место – Бондаренко Радомир

Мальчики до 13 лет:

1-е место – Мозговой Артем

2-е место – Руденко Артем

3-е место – Цишецкий Алексей

Мальчики до 11 лет:

1-е место – Леванов Богдан

2-е место – Мирзоян Эдуард

3-е место – Тадевосян Левон

Мальчики до 9 лет:

1-е место – Жариков Никита

2-е место – Ефименко Владимир

3-е место – Еприкян Родион

7 – 8 февраля 2020 года пройдет Личное первенство МО город Армавир по быстрым шахматам.

9 – 10 февраля 2020 года пройдет Личное первенство МО город Армавир по блицу.

Информацию предоставил  Ширшиков Н.В.

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