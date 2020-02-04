Х летняя Спартакиада учащихся (юношеская) Кубани 2020 года (далее - Спартакиада) проводится в целях реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта».
Соревнования Спартакиады проводятся в 2 этапа по видам спорта
Общее руководство организацией Спартакиады осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее - Министерство), государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края» (далее ГБУ КК «РЦСП») и Главная судейская коллегия Спартакиады, утвержденная Министерством.
Положение:
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края