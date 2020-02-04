Второй игровой день первого отборочного этапа турнира по быстрым шахматам на Кубок Федерации шахмат Геленджика начался пятым туром, в котором центральным матчем, безусловно, стала встреча Всеволода Абрамова с Вадимом Жериховым.

Игра закончилась последней в туре и была зафиксирована первая в турнире ничья, - отнюдь не мирная, с отклонением предложения о "перемирии". В 5 туре Никита Нижельский уступил Максиму Черемисинову, Никита Фецич одолел Максима Кондрашина, Злата Панова обыграла Ивана Гриценко, а Елизавета Васильева "отдала" 1 очко Бахрону Рахимкулову. В. Жерихов с 4,5 очками сохранил первую позицию, но отрыв уменьшился до 0,5 очка, - на столько отставали М. Черемисинов и Н. Фецич. В 6 туре лидер нанёс поражение З. Пановой, М. Черемисинов проиграл Н. Фецичу, а Б. Рахимкулов - В. Абрамову. Были зафиксированы уже 2 ничьи: так закончились встречи Вика Абасова-Н. Нижельский и М. Кондрашин-И. Гриценко. Впереди, по-прежнему, В.Жерихов с 5,5 очками, за ним - Н. Фецич с 5 очками, далее - В.Абрамов с 4,5 очками и М. Черемисинов с 4 очками, - вот такой "гусиный" строй. В 7 туре В. Жерихов неожиданно потерпел поражение во встрече с Викой Абасовой. Небольшой недооценки соперника оказалось достаточно для такого фиаско.

Любой матч заканчивается рукопожатием, причём первым руку, как правило, должен подавать проигравший, поздравляя соперника с успехом. До этого момента никакого расслабона не должно быть даже в мыслях. Это был первый сигнальчик для Вадима. К лидеру подтянулся В.Абрамов, переигравший Н. Фецича, - у обоих стало по 5,5 очков. Ещё у двоих (Н. Фецича и М. Черемисинова) - по 5 очков, у третьей "парочки" (Н. Нижельский-В. Абасова) - по 4,5 очка. В 8 туре В. Жерихов терпит второе поражение, на этот раз от Б. Рахимкулова, в то время как В.Абрамов добывает единичку в матче с Н. Нижельским. М. Черемисинов выиграл у В. Абасовой, а И. Гриценко победил Н.Фецича. Вперёд выходит В.Абрамов с 6,5 очками, за ним следует М. Черемисинов (6 очков), у В.Жерихова - 5,5 очков, по 5 очков набрали Н. Фецич и Б. Рахимкулов. В заключительном, 9 туре недавний лидер В. Жерихов терпит третье поражение подряд (от И.Гриценко), а его конкуренты добиваются победы. В итоге: 1 место занял Всеволод Абрамов (7,5 очков), на 2 место вышел Максим Черемисинов (7 очков), 3 место досталось Никите Фецичу, обошедшему по доп. показателям Бахрона Рахимкулова, - у обоих по 6 очков. Вадим Жерихов, Никита Нижельский и Иван Гриценко закончили турнир с 5,5 очками именно в таком порядке, согласно доп. показателям. Ещё у троих (Максима Кондрашина, Златы Пановой и Елизаветы Васильевой) в активе по 4,5 очка. Все участникам начислены первые кубковые баллы.

Шахматы г. Геленджик https://vk.com/public177340294