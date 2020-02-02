Отстоял титул чемпиона.

Финишировал открытый чемпионат Павловского района по быстрым шахматам. М. Понужаев отстоял титул чемпиона района завоеванный в прошлом году, в его активе 8 очков из 9 возможных. Он одержал три победы в заключительных турах, в том числе и в партии с ближайшим преследователем В. Патрушевым из Крыловского района, который в итоге занял третье место с 7 очками. На втором месте Д. Кашкаха с таким же результатом, но показатель Бухгольца у него оказался выше. Лучший результат среди ветеранов, тоже с повторением прошлогоднего успеха, показал В. Давиденко он набрал 5,5 очка. На втором месте И.Пузырный из Крыловского района – 5 очков, на третьем с таким же результатом Е. Макаров. Призеры награждены медалями и ценными призами учрежденными отделом по физической культуре и спорту районной администрации (рук. Браславец С. Ю.)

Информацию предоставил В. Давиденко