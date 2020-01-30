26 января в шахматном клубе "Дебют" (ул.Анапское шоссе,15) завершился Финал Чемпионата города Новороссийска по шахматам среди мужчин! Публикуем итоги турнира...но Чемпион города пока не определился, впереди нас ждет увлекательный дополнительный матч за титул между претендентами - Николаем Гуцуляк и Михаилом Шадриным!

О сроках проведения матча сообщим позднее.

Бронзовый призер Чемпионата - кмс Селезнев Илья, приз зрительских симпатий завоевал Евсеев Антон!

Таблица результатов:

Информация турнира -http://chess-results.com/tnr511407.aspx?lan=11&art=4

Информацию предоставил Бондаренко Евгений Михайлович