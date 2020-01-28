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Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"

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Первенство МО Туапсинский район по быстрым шахматам

Первенство МО Туапсинский район по быстрым шахматам ( 1этап) 25 января 2020 

В турнире принимали участие спортсмены из г.Туапсе и Туапсинского района 41 спортсмен боролся за призовые места.

В течении 2020 года пройдут 4 этапа по быстрым шахматам. В декабре месяце состоится ФИНАЛ.

В Финале спортсмены будут бороться за звание Чемпиона МО Туапсинский район по быстрым шахматам!

Призовые места на Первенстве МО Туапсинский район по быстрым шахматам распределились таким образом:

1 место Костанян Артур (9 из 9) г. Туапсе

Тренер - Абрамян Армен Аркадьевич

2 место Чиглинцев Максим (6,5 очков из 9) г. Туапсе

Клуб Шахмат "Дебют"

(тренер - Грушев В.С.)

3 место Смайлович Мирсад ( 6,5 очков из 9) г. Туапсе

Клуб Шахмат "Дебют"(тренер - Грушев В.С.)

Среди девочек 

1 место Кубатько София

(6,5 очков из 9) г.Туапсе

Клуб Шахмат "Дебют" (тренер- Грушев В.С.)

2 место Казликина Анастасия ( 4,5 очка из 9)

п.Новомихайловский

Тренер- Кудряшов Василий Дмитриевич

Разделили 3 место 

3 место Сухоручкина Аделия (4 очка из 9) г. Туапсе

Клуб Шахмат "Дебют"(тренер- Грушев В.С.)

3 место Степаненко Ульяна (4 очка из 9) г. Туапсе

Клуб Шахмат "Дебют"(тренер- Грушев В.С.)

Не могли не отметить самых маленьких участников турнира :

1 место Манукян Тимур 2014 г.р. (4 очка из 9)

2 место Стыцук Степан 2014 г.р. (3 очка из 9)

3 место Кундиров Ярослав 2015 г.р. (1,5 очка из 9)

(Все малыши занимаются в Клубе шахмат "Дебют",тренер- Грушев Василий Сергеевич @president_chess_tuapse

Президент Федерации Шахмат г. Туапсе и Туапсинского района @president_chess_tuapse благодарит наших спортсменов,тренеров и родителей за отличные результаты 

Выражаем благодарность судейской коллегии:

1. Грушева Юлия @yuliya_gru

2. Григорян Сусанна @suzanna.gri

3. Костанян Леон

Благодарим Клуб Шахмат "Дебют" @chess_tuapse

@yuliya_gru за предоставленную помощь в организации турнира 

Любите шахматы

НОВЫХ ЯРКИХ ПОБЕД И КРАСИВЫХ ПАРТИЙ!

ИГРАЙТЕ В УМНЫЕ ИГРЫ!

Информацию предоставил Грушев Василий Сергеевич

 

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