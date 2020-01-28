Первенство МО Туапсинский район по быстрым шахматам ( 1этап) 25 января 2020
В турнире принимали участие спортсмены из г.Туапсе и Туапсинского района 41 спортсмен боролся за призовые места.
В течении 2020 года пройдут 4 этапа по быстрым шахматам. В декабре месяце состоится ФИНАЛ.
В Финале спортсмены будут бороться за звание Чемпиона МО Туапсинский район по быстрым шахматам!
Призовые места на Первенстве МО Туапсинский район по быстрым шахматам распределились таким образом:
1 место Костанян Артур (9 из 9) г. Туапсе
Тренер - Абрамян Армен Аркадьевич
2 место Чиглинцев Максим (6,5 очков из 9) г. Туапсе
Клуб Шахмат "Дебют"
(тренер - Грушев В.С.)
3 место Смайлович Мирсад ( 6,5 очков из 9) г. Туапсе
Клуб Шахмат "Дебют"(тренер - Грушев В.С.)
Среди девочек
1 место Кубатько София
(6,5 очков из 9) г.Туапсе
Клуб Шахмат "Дебют" (тренер- Грушев В.С.)
2 место Казликина Анастасия ( 4,5 очка из 9)
п.Новомихайловский
Тренер- Кудряшов Василий Дмитриевич
Разделили 3 место
3 место Сухоручкина Аделия (4 очка из 9) г. Туапсе
Клуб Шахмат "Дебют"(тренер- Грушев В.С.)
3 место Степаненко Ульяна (4 очка из 9) г. Туапсе
Клуб Шахмат "Дебют"(тренер- Грушев В.С.)
Не могли не отметить самых маленьких участников турнира :
1 место Манукян Тимур 2014 г.р. (4 очка из 9)
2 место Стыцук Степан 2014 г.р. (3 очка из 9)
3 место Кундиров Ярослав 2015 г.р. (1,5 очка из 9)
(Все малыши занимаются в Клубе шахмат "Дебют",тренер- Грушев Василий Сергеевич @president_chess_tuapse
Президент Федерации Шахмат г. Туапсе и Туапсинского района @president_chess_tuapse благодарит наших спортсменов,тренеров и родителей за отличные результаты
Выражаем благодарность судейской коллегии:
1. Грушева Юлия @yuliya_gru
2. Григорян Сусанна @suzanna.gri
3. Костанян Леон
Благодарим Клуб Шахмат "Дебют" @chess_tuapse
@yuliya_gru за предоставленную помощь в организации турнира
Любите шахматы
НОВЫХ ЯРКИХ ПОБЕД И КРАСИВЫХ ПАРТИЙ!
ИГРАЙТЕ В УМНЫЕ ИГРЫ!
Информацию предоставил Грушев Василий Сергеевич