Ура! Будут спортивные разряды и по шахматам!

Одним из направлений национального проекта «Демография» является такое – «Спорт - норма жизни», поставившее задачу увеличить к концу 2024 года долю граждан Краснодарского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%, а детей и молодежи – не менее чем до 88,5%.

Пожалуй, особенно наглядно продемонстрировать вовлеченность в спорт можно на примере того, как в Горячем Ключе именно в детской аудитории получил широкую популярность такой вид как шахматы.

С чего все начиналось

Любители игры в шахматы есть практически во всех образовательных заведениях, в детских садах, в объединениях по интересам при Домах культуры, в учреждениях дополнительного образования Горячего Ключа. О пользе настольных игр знают практически все. Они развивают логику, анализ, память и концентрацию внимания. Закаляет и формирует характер, учат достигать намеченных целей, встречая сопротивление противника, наконец, повышают обучаемость, ведь, согласитесь, никому не нравится проигрывать в игре, поэтому, рано или поздно ее участник обратится к дополнительным материалам в книгах или Интернете. Шахматы еще и развивают творческие задатки, несмотря на то, что это, в общем-то, интеллектуальная игра.

Однако до некоторых пор шахматы серьезно уступали другим видам спорта, и вот почему. Если по многим видам спорта в результате конкурентной борьбы присваивались спортивные разряды, определявшие степень квалификации спортсмена, уровень его мастерства, то в шахматах этого не было. И тогда группа энтузиастов собралась под одной крышей в нашем городе и стала серьезно прорабатывать этот вопрос: как сделать шахматы разрядным видом спорта? В инициативную группу вошли шахматист с большим опытом и солидным стажем Александр Хандримайло, кандидат экономических наук, активный общественник Давид Аллахвердов и руководитель детского клуба «Универ» Вера Семикина.

- Два года работали над воплощением задуманного в жизнь,- вспоминает Вера Борисовна, - и для этого обращались и в отдел спорта, и к главе города, поставив перед собой цель: быть соревнованиям в Горячем Ключе! Наконец, по постановлению главы решено было проводить такие соревнования три раза в год. Первая встреча состоялась в мае прошлого года, вторая - в декабре. Но задолго до этого нужно было определиться с участниками соревнований, и мы их нашли. Только в клубе «Универ» увлекающихся игрой в шахматы около двадцати человек, а сколько их в каждой школе города, его станиц и поселков! Мы разбили будущих спортсменов по группам, определив дошкольников, ребят из начальных классов и старшеклассников и заявили о себе только тогда, когда подготовили к турнирам не менее двадцати юных шахматистов.

Оба раза соревнования проходили в читальном зале Центральной городской библиотеки, в мае было около шестидесяти участников, в декабре - около ста. И это при том, что далеко не все желающие физически смогли принять участие в соревнованиях - зал просто не мог вместить столько детей. Если бы преодолели еще один барьер – вовремя и правильно оформили бы заявку, то численность участников соревнований держалась бы где-то на отметке двухсот. Так что тут есть над чем работать.

Плюс два балла к ЕГЭ

Такую прибавку к ЕГЭ дают виды спорта, которые проходят с присвоением первого разряда. Поэтому благодаря тому, что шахматы тоже получили статус таковых, они должны автоматически давать те же два балла. Однако этот вопрос был отрегулирован не так быстро, как хотелось инициаторам. Дело в том, что еще буквально в прошлом году среди тренеров Горячего Ключа не было квалифицированных судей.

- В прошлом году пока не получилось с присвоением разрядов, - сетует Вера Семикина, - так как были проблемы с судьями, но сейчас и это преодолено, обучены судейству несколько специалистов, так что следующие соревнования, а они планируется провести в марте, принесут ребятам не только призовые места, но и присвоение спортивных разрядов.

- Сейчас в Горячем Ключе есть трое судей третьей категории, - рассказывает президент "Федерация шахмат МО город Горячий ключ Давид Аллахвердов, - кроме меня еще Александр Хандримайло, кстати, он был главным судьей декабрьских соревнований по шахматам, и Владимир Лось Этой весной в соревнованиях шахматистов будут принимать участие дети с пяти до восемнадцати лет, практически все, кто пожелает это сделать, выбрав такой вид спорта.

Первые медалисты

Сегодня представим вашему вниманию фамилии всех тридцати медалистов открытого первенства по шахматам среди детей, состоявшегося в Горячем Ключе в конце декабря 2019 года.

В дошкольной группе 2014-2013 гг.р, первое место досталось Кириллу Малунееву, второе - Вере Шестаковой и третье - Евгению Уварову. Самой многочисленной оказалась группа мальчиков 2012-2011 гг. р. В ней победителем стал Иракли Абшилава, набравший 16,5 балла, второе место поделили Лев Ефименко и Парфен Ященко, а третье - Дмитрий Степин и Дмитрий Зимин. В группе девочек 2012-2010 гг.р, на первом месте Ульяна Семикина, на втором Александра Барышникова, на третьем - Софья Бурлаченко.

В группе мальчиков 2010-2009 гг. р первое место занял Святослав Еднак, второе место - Эльдар Джобава, третье - Артур Адамян. В общей группе детей 2006-2005 гг. р. соответственно Никита Покровский, Данил Трифонов и Вероника Олькина. В группе девочек 2009-2007 гг. р, на первое место вышла Анна Карабаза, второе поделили Диана Фармашева и Виктория Красовская, а третье - София Чернышева и Анастасия Астафьева. В группе мальчиков 2008-2007 гг. р. наилучших результатов добились Александр Шпехт и Ян Уфимцев (оба заняли первое место), Иван Попов( второе место) и Макар Шадджиян (третье место).

Кроме призеров шахматных баталий есть и особо отличившиеся, они награждены грамотами федерации. Всех призеров ждут бесплатные мастер-классы в шахматной федерации с целью повышения их мастерства, приглашения на различные соревнования. Для детей будут организованы сеансы одновременной игры с опытными мастера, профессионалы поделятся опытом, расскажут им о своих «хитростях». Ну а тем, кто пока еще не дотянул до этой высокой планки, предстоят упорные тренировки.

Главное, чего добились инициаторы проведения в Горячем Ключе подобных соревнований – это их высокой массовости и получения лучшими спортсменами законных привилегий, а вообще – дали детям еще один вид спорта, распахнув двери в мир шахмат.

Информацию предоставил Аллахвердов Давид Аркадьевич