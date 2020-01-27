19 января 2020 года в спортивном комплексе "Знамя Ленина" прошёл III традиционный открытый турнир на Кубок Федерации шахмат Щербиновского района. В соревновании по быстрым шахматам приняло участие 110 мальчиков и девочек из Ейского, Щербиновского, Староминского, Павловского, Крыловского, Каневского, Брюховецкого, Тимашевского районов. Турнир был разделён на 3 категории

1) рейтинг 1200 и выше

Победители:

1. Кобелев Андрей (Щербиновский район)

2. Поликарпчук Илья (Ейский район)

3. Стасевский Роман (Ейский район)

2) рейтинг 1000 - 1199

Победители:

1. Патрушева Ксения (Крыловский район)

2. Ежов Алексей (Щербиновский район)

3. Бережной Владимир (Ейский район)

3) девочки

Победители:

1. Таранущенко Александра (Ейский район)

2. Сапунова Елизавета (Щербиновский район)

3. Любимцев Ника (Ейский район)

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В командном зачёте 1 - 2 место поделили Ейский и Щербиновский районы, на 3 месте команда Брюховецкого района.

Федерация шахмат Щербиновского района выражает благодарность исполнительному директору СПК "Знамя Ленина" Хараману Александру Юрьевичу за помощь в организации турнира.

Информацию предоставил Алексей Мальченко