19 января 2020 года в спортивном комплексе "Знамя Ленина" прошёл III традиционный открытый турнир на Кубок Федерации шахмат Щербиновского района. В соревновании по быстрым шахматам приняло участие 110 мальчиков и девочек из Ейского, Щербиновского, Староминского, Павловского, Крыловского, Каневского, Брюховецкого, Тимашевского районов. Турнир был разделён на 3 категории
1) рейтинг 1200 и выше
Победители:
1. Кобелев Андрей (Щербиновский район)
2. Поликарпчук Илья (Ейский район)
3. Стасевский Роман (Ейский район)
2) рейтинг 1000 - 1199
Победители:
1. Патрушева Ксения (Крыловский район)
2. Ежов Алексей (Щербиновский район)
3. Бережной Владимир (Ейский район)
3) девочки
Победители:
1. Таранущенко Александра (Ейский район)
2. Сапунова Елизавета (Щербиновский район)
3. Любимцев Ника (Ейский район)
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В командном зачёте 1 - 2 место поделили Ейский и Щербиновский районы, на 3 месте команда Брюховецкого района.
Федерация шахмат Щербиновского района выражает благодарность исполнительному директору СПК "Знамя Ленина" Хараману Александру Юрьевичу за помощь в организации турнира.
Информацию предоставил Алексей Мальченко