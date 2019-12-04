Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в городе Армавире.

Задачами проведения спортивного соревнования являются:

вовлечение населения города Армавира в шахматный спорт;

укрепление связей между шахматистами города Армавира и других городов края и России;

повышение спортивного мастерства армавирских шахматистов.

Соревнования проводятся в г. Армавире по адресу ул. Кирова,50

Общее руководство организацией соревнований возлагается на Армавирскую городскую общественную организацию "Шахматная феденрция"

Предварительная регистрация участников до 05.12.2019г. отправляется на e-mail: seryoga1972@mail.ru , тел. 8 928 666 44 34 -Лазука Сергей Петрович

Директор Турнира: Айвазян Анатолий Вагаршакович, тел. +7 928 207 98 08

Главный судья соревнований - арбитр ФИДЕ Ширшиков Николай Васильевич, тел. +7 918 965 48 16

Подробная информация о соревновании на сайте КОО "Федерация шахмат Краснодарского края": http://f-chess-rr.ru/

Информационный партнер: СМИ "Шахматы в Краснодарском крае" http://chess-kk.ru

Положение

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края