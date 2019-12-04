 

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"

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Положение о проведении Кубка МО город Армавир по шахматам среди мужчин

Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в городе Армавире. 

Задачами проведения спортивного соревнования являются:

вовлечение населения города Армавира в шахматный спорт;

укрепление связей между шахматистами города Армавира и других городов края и России;

повышение спортивного мастерства армавирских шахматистов.

Соревнования проводятся в г. Армавире по адресу ул. Кирова,50

Общее руководство организацией соревнований возлагается на Армавирскую городскую общественную организацию "Шахматная феденрция"

Предварительная регистрация участников  до 05.12.2019г. отправляется на e-mail: seryoga1972@mail.ru , тел. 8 928 666 44 34 -Лазука Сергей Петрович

Директор Турнира: Айвазян Анатолий Вагаршакович, тел. +7 928 207 98 08

Главный  судья соревнований - арбитр ФИДЕ Ширшиков Николай Васильевич, тел. +7 918 965 48 16

Подробная информация о соревновании на сайте КОО "Федерация шахмат Краснодарского края": http://f-chess-rr.ru/

Информационный партнер: СМИ "Шахматы в Краснодарском крае" http://chess-kk.ru

Положение 

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Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края 

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Президент Российской шахматной федерации

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Международный арбит

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Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

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Президент Федерации шахмат города Краснодара

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

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Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

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