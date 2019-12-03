В городе Краснодаре стартовала целевая программа «Играйте в шахматы».

Главным направлением этой программы является организация шахматных центров в шаговой доступности по месту жительства населения на базе общественных приёмных депутатов Городской Думы Краснодара.

28 ноября 2019 года в городе Краснодаре по адресу: Гагарина, 132 в общественной приёмной заместителя председателя Городской Думы Краснодара Ермаковой Галины Алексеевны был открыт первый такой шахматный центр.

В городе Краснодаре существует 52 избирательных участка депутатов Городской Думы.

Реализация целевой программы «Играйте в шахматы» рассчитана на период с 2020 по 2022 год в ходе которой подобные шахматные центры будут созданы во всех территориальных центрах города Краснодара.

В рамках этой программы состоялся шахматный турнир посвященный Дню матери.

За организацию турнира посвященного Дню матери представители городской Думы вручили Г.С. Купальян Благодарственное письмо.

Информацию предоставил Президент ОО «Федерация шахмат города Краснодара» Г.С. Купальян