21 ноября 2019 года состоялся 25-й Президиум КОО Федерация шахмат Краснодарского края.
Принят в члены КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» Кочергин Роман Валерьевич – Председатель Белоглинской общественной шахматной федерации Белоглинского района Краснодарского края. Таким образом КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» объединяет 38 муниципальных федераций Краснодарского края из 44 МО края.
Вывели из Восточной шахматной зоны Белоглинский район. Ввели в Северную шахматную зону Белоглинский район.
Создали Комиссию по шахматной композиции КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» и утвердили в следующем составе:
1. Дектярев Ярослав Олегович - председатель Комиссии,
2. Межов Дмитрий Александрович,
3. Антипин Иван Иванович,
4. Служилов Александр Алексеевич
Утвердили Положение о Комиссии по шахматной композиции КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».