Конкурс на лучшую организацию преподавания шахмат в государственных и муниципальных образовательных организациях Краснодарского края в 2019-2020 уч. г. (далее – Конкурс) проводится с целью организации целенаправленного досуга и повышения интеллектуального развития школьников, профилактики правонарушений, наркомании и безнадзорности среди несовершеннолетних.

Основные задачи Конкурса:

- совершенствование условий для организации занятий шахматами;

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий для школьников, в том числе выездных, на базе имеющихся спортивных сооружений образовательных организаций;

- развитие у школьников интеллекта, логики, творческого мышления и других качеств, повышающих усвоение учебных дисциплин, а также формирование культуры поведения;

- увеличение количества школьников, регулярно занимающихся видом спорта «шахматы»;

- формирование рейтинга образовательных организаций Краснодарского края по уровню организации преподавания шахмат и физкультурно-спортивной работы.

Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляют:

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, КОО Федерация шахмат Краснодарского края, при содействии Федерации шахмат России и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Конкурс проводится с 10 ноября 2019 года по 25 апреля 2020 года.

Положение

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края