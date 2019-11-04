В городе Армавире прошёл турнир на кубок главы города по быстрым шахматам.В турнире приняло участие 35 человек.

Первое место занял гроссмейстер Максим Луговской из г. Курганнинска, на втором месте мастер ФИДЕ Заур Текеев из г. Невиномысска и третье место занял Олег Панкратов из г. Кропоткина.

Лучший результат среди школьников показал Осман Пшмахов из г.Армавира, занявший общее 4 место в турнире.

Среди ветеранов лучшим стал Эдуард Айрапетян из г. Армавира, среди женщин участница из Краснодара Юлиана Валентин и среди девушек лучшей стала Карян Анна из г. Армавира

Информацию предоставил Ширшиков Николай Васильевич