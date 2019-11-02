1 ноября завершился открытый турнир школьников рамках первенства Павловского сельского поселения по классическим шахматам, в котором состязались 19 юных шахматистов, в том числе 9 школьников СШ№14 из ст. Незамаевской (это 50 км от райцентра). На финише три участника набрали по 6 очков из 7 возможных и только дополнительные показатели расставили лидеров на пьедестале.

Первое место занял Ярослав Мартынов из Ростова, серебряная медаль вручена Тимуру Зубкову (СШ№2), бронзовую награду получил Федор Бескопыльный (СШ№1). В соревновании принимали участие 6 девочек, самая младшая из них Дарья Богачева – 2010г.рождения (СШ№3) показала лучший результат 4 очка,

Эльвира Шушанян (СШ№1) и Ульяна Перловская (СШ№14) набрали по 3 очка и заняли соответственно 2 и 3 места.

Среди школьников 2009г. рождения и младше победил Матвей Плетнев (СШ№2) у него в активе 4 очка, на очко меньше у второго призера – Артура Зубкова (СШ№2) и у обладателя третьей награды Матвея Жук (СШ№13). Победители в своих категориях: Д. Богачева и М. Плетнев выполнили норматив 3юношеского разряда. Наградную атрибутику представила администрация Павловского поселения.

Информацию предоставил Давиденко Василий Данилович