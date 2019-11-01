С 28 октября по 1 ноября 2019 г. шахматная школа города Армавира совестно с АГОО «Шахматной федерацией» провели Краевые соревнования по шахматам «Турнир Надежд» среди мальчиков и девочек 2006 – 2010 , 2011 года рождения и моложе.
В турнире приняло участие 194 шахматиста, из городов: Армавира и Кропоткина, Новокубанского, Успенского, Крыловского и Апшеронского районов. Дети играли в 2 возрастных группах, девочки и мальчики раздельно.
По итогам соревнований победителями стали:
Девочки 2011 г.р. и моложе:
1 место –Сармосян Анна
2 место – Крамская Александра
3 место – Шустова Арина
Мальчики 2011 г.р. и моложе:
1 место – Улитин Герман
2 место – Мирзоян Эдуард
3 место – Кулиш Тимур
Девочки 2006 - 2010 г.р.:
1 место – Хаммербук Артур
2 место – Бондаренко Радомир
3 место – Айдаев Магомед
Мальчики 2006 - 2010 г.р.:
1 место – Волкорез Руслана
2 место – Максимович Илона
3 место – Ткаченко Валерия
Информацию предоставил Ширшиков Николай Васильевич