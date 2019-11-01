С 28 октября по 1 ноября 2019 г. шахматная школа города Армавира совестно с АГОО «Шахматной федерацией» провели Краевые соревнования по шахматам «Турнир Надежд» среди мальчиков и девочек 2006 – 2010 , 2011 года рождения и моложе.

В турнире приняло участие 194 шахматиста, из городов: Армавира и Кропоткина, Новокубанского, Успенского, Крыловского и Апшеронского районов. Дети играли в 2 возрастных группах, девочки и мальчики раздельно.

По итогам соревнований победителями стали:

Девочки 2011 г.р. и моложе:

1 место –Сармосян Анна

2 место – Крамская Александра

3 место – Шустова Арина

Мальчики 2011 г.р. и моложе:

1 место – Улитин Герман

2 место – Мирзоян Эдуард

3 место – Кулиш Тимур

Девочки 2006 - 2010 г.р.:

1 место – Хаммербук Артур

2 место – Бондаренко Радомир

3 место – Айдаев Магомед

Мальчики 2006 - 2010 г.р.:

1 место – Волкорез Руслана

2 место – Максимович Илона

3 место – Ткаченко Валерия

Информацию предоставил Ширшиков Николай Васильевич