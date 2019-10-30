В Краснодаре 30 октября состоялся Чемпионат края по блицу, в котором приняло участие 45 шахматистов из 11 муниципальных образований.
Среди мужчин:
1 место занял Андрей Дашко из Белореченска.
2 место занял Алексей Мальченко из Щербиновского района.
3 место занял Александр Хрипаченко из Новороссийска.
Среди женщин чемпионкой края стала Олеся Сердитых из Белореченска.
На 2 место заняла Якименко Виктория из Новороссийска.
Бронзовым призером стала Анастасия Буковская из Темрюкского района
Информацию предоставил Купальян Георгий Семенович