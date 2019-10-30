29 октября в Краснодаре завершился Чемпионат Краснодарского края по быстрым шахматам.
1 место среди мужчин занял международный гроссмейстер из Курганинского района Максим Луговской.
На 2 место занял Николай Гуцуляк из Новороссийска.
На 3 место занял еще один представитель из Новороссийска Леонид Ятченко.
Среди женщин Чемпионкой края стала Виктория Якименко из Новороссийска.
Серебряным призером стала Сердитых Олеся из Белореченска.
Бронзовый призер - Гусева София из Новороссийска.
Информацию предоставил Купальян Георгий Семенович