28 октября 2019 года в городе Краснодаре завершился чемпионат от Краснодарского края по шахматам в котором приняло участие 72 шахматиста из девяти муниципальных образований: 45 мужчин и 27 женщин.

Чемпионом края среди мужчин стал Матущак Никита из Краснодара. На втором месте Бахмет Илья из Северского района. На третьем месте Кудрицкий Максим из Темрюкского района.

Среди женщин второй год подряд чемпионка края стала Елена Даниелян из Армавира. На втором месте Якименко Виктория из Новороссийска. На третьем - Дашина София из Краснодара

Финальное положение:

Информацию предоставил Купальян Георгий Семенович