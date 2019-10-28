В городе Краснодаре в конференц-зале Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края состоялось торжественное мероприятие и рабочее совещание, посвященное 25-летию общественной организации "Федерация шахмат города Краснодара".

В нём приняли участие 1-й заместитель министра Мясищев Сергей Александрович, начальник управления по физической культуре и спорту города Краснодара Мирошников Анатолий Николаевич, первый вице-президент Федерации шахмат Краснодарского края, президент Федерации шахмат города Краснодара Купальян Георгий Семёнович, руководители муниципальный федераций шахмат Краснодарского края.

В прямом эфире в видеообращении участников торжественного мероприятия приветствовал президент Федерации шахмат Краснодарского края Сметана Владимир Васильевич. «_Конференция.mov» - https://youtu.be/9eukM8HI9yU

Видео федерация шахмат города Краснодара 25 лет https://youtu.be/pG5lx0BxvYo

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края