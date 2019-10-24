23 октября 2019 года в городе Краснодаре состоялось открытие чемпионата Краснодарского края по шахматам.

В соревнованиях принимают участие 72 человек из 9 муниципальных образований Краснодарского края: Краснодар, Северский, Кавказский,Тихорецкий, Геленджик, Темрюкский, Армавир, Гулькевичский, Новороссийск

Среди участников 45 мужчин и 27 женщин.

Три шахматиста являются кандидатами в мастера спорта; 7 шахматистов имеют 1-й спортивный разряд, 10 - 2-й спортивный разряд, 22 - 3-й спортивный разряд.

Чемпионат проходит с обсчетом рейтинга РШФ.

Чемпионат продлиться до 28 октября

Информацию предоставил Купальян Георгий Семенович