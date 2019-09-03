Воспитанник сочинской спортивной школы № 11 Артем Лебедев одержал победу в возрастной категории до 8 лет.

Первенство проходило с 21 августа по 1 сентября в китайском Вэйфане. Артем Лебедев набрал 9 очков из 11 и опередил ставшего вторым участника из Казахстана и бронзового призера из Вьетнама.

Кроме представителя Кубани, еще два участника из России взяли «золото» – Савва Ветохин стал сильнейшим в возрасте до 10 лет, а Галина Михеева выиграла первенство среди девочек до 12 лет, уточнили в министерстве физической культуры и спорта края.

Ранее Артем Лебедев одержал победу на региональном уровне, затем выиграл на чемпионате Европы в Братиславе. После этого он добился права участвовать в состязаниях в Китае.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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