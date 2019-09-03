Турнир состоится 14 сентября 2019 года,на территории муниципального , казенного учреждения культуры Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района

«Городской дворец культуры» в малом актовом зале, расположенного по адресу: Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Меньшикого, 84.

Межрайонный шахматный турнир проводится в рамках подготовки юбилейных мероприятий по случаю празднования в 2021 году 800- летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского.

Учредитель Турнира - Тихорецкая епархия.

Организатор Турнира - отдел религиозного образования и катехизации Тихорецкой епархии при поддержке Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края". Содействие в организации и проведении соревнования оказывает отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тихорецкий район.

Непосредственное проведение соревнований возлагается возлагается на судейскую коллегию:

Главный судья соревнований - Мальченко Алексей Николаевич, спортивный судья 2 категории по виду спорта шахматы.

Секретарь - Ильинов Геннадий Валерьевич, заместитель директора спортивной школы "Легион" г. Тихорецка.

Ответственный представитель организатора - Гайк Ваникович Халатян.

Заявки на участие в Турнире (Приложение № 1) направляются в

электронной форме на адрес: info@tiheparh . ru – Тихорецкая епархия не позднее

«5» сентября 2019г.

Справочная информация:

Гайк Ваникович Халатян – 8(918)694-69-24

Геннадий Валерьевич Ильинов – 8(909)461-61-62

Положение

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края