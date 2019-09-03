Турнир состоится 14 сентября 2019 года,на территории муниципального , казенного учреждения культуры Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района
«Городской дворец культуры» в малом актовом зале, расположенного по адресу: Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Меньшикого, 84.
Межрайонный шахматный турнир проводится в рамках подготовки юбилейных мероприятий по случаю празднования в 2021 году 800- летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского.
Учредитель Турнира - Тихорецкая епархия.
Организатор Турнира - отдел религиозного образования и катехизации Тихорецкой епархии при поддержке Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края". Содействие в организации и проведении соревнования оказывает отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Тихорецкий район.
Непосредственное проведение соревнований возлагается возлагается на судейскую коллегию:
Главный судья соревнований - Мальченко Алексей Николаевич, спортивный судья 2 категории по виду спорта шахматы.
Секретарь - Ильинов Геннадий Валерьевич, заместитель директора спортивной школы "Легион" г. Тихорецка.
Ответственный представитель организатора - Гайк Ваникович Халатян.
Заявки на участие в Турнире (Приложение № 1) направляются в
электронной форме на адрес: info@tiheparh . ru – Тихорецкая епархия не позднее
«5» сентября 2019г.
Справочная информация:
Гайк Ваникович Халатян – 8(918)694-69-24
Геннадий Валерьевич Ильинов – 8(909)461-61-62
Положение
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края