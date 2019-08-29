В Ейске завершился дебютный шахматный фестиваль, участниками которого стали более 80 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Азова, Красноярска, Ростова-на-Дону, Салехарда, Анапы, Таганрога, Апшеронска, Свердловска, Сочи, Ленинградской области, станиц Каневская, Староминская и Старощербиновская.

За шахматными досками можно было встретить как юных спортсменов так и взрослых. Одни участники впервые приехали в наш город для участия в турнире, другие уже не раз первый раз на ейской земле.

В ходе шахматного фестиваля, состоялся сеанс одновременной игры с чемпионом мира среди юниоров Александром Галкиным.

По результатам 13 туров двухдневного турнира "А" по быстрым шахматам (15+10 секунд) победителем стал Олег Ваструхин, на втором месте - Давид Закарян, а на третьем - Сергей Волков.

Сильнейшими в своим возрастных категориях стали Артемий Вершинин (до 7 лет), Максим Волгин (до 9 лет), Николай Бескорсов (до 11 лет), Андрей Кобелев (до 13 лет), Осман Пшмахов (до 16 лет). Победителем среди ветеранов стал Владимир Кирюшин.

По итогам турнира по блицу (3+2 секунды) в общем зачёте победу одержал Миран Оганьян, на втором почетном месте - Олег Ваструхин, закрепил тройку лидеров - Давид Закарян. Среди детей победный шах и мат поставили Михаил Чернокалов, Максим Волгин, Андрей Козлов, Андрей Кобелев и Осман Пшмахов.

В заключительный день фестиваля состоялись игры по быстрым шахматам (10+5 секунд). В общем зачёте сильнейшим стал гроссмейстер Максим Луговской из Краснодара, второе место занял Миран Оганьян из Сочи, и третье место у Александра Чернявского.

Спонсором фестиваля выступил президент федерации шахмат Ейского района Виталий Осипов, главный судья соревнований - судья первой категории Александр Казаков, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

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