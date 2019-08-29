 

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 98 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

В Ейске завершился шахматный фестиваль

В Ейске завершился дебютный шахматный фестиваль, участниками которого стали более 80 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Азова, Красноярска, Ростова-на-Дону, Салехарда, Анапы, Таганрога, Апшеронска, Свердловска, Сочи, Ленинградской области, станиц Каневская, Староминская и Старощербиновская.

 

За шахматными досками можно было встретить как юных спортсменов так и взрослых. Одни участники впервые приехали в наш город для участия в турнире, другие уже не раз первый раз на ейской земле. 

В ходе шахматного фестиваля, состоялся сеанс одновременной игры с чемпионом мира среди юниоров Александром Галкиным. 

По результатам 13 туров двухдневного турнира "А" по быстрым шахматам (15+10 секунд) победителем стал Олег Ваструхин, на втором месте - Давид Закарян, а на третьем - Сергей Волков. 

Сильнейшими в своим возрастных категориях стали Артемий Вершинин (до 7 лет), Максим Волгин (до 9 лет), Николай Бескорсов (до 11 лет), Андрей Кобелев (до 13 лет), Осман Пшмахов (до 16 лет). Победителем среди ветеранов стал Владимир Кирюшин. 

По итогам турнира по блицу (3+2 секунды) в общем зачёте победу одержал Миран Оганьян, на втором почетном месте - Олег Ваструхин, закрепил тройку лидеров - Давид Закарян. Среди детей победный шах и мат поставили Михаил Чернокалов, Максим Волгин, Андрей Козлов, Андрей Кобелев и Осман Пшмахов. 

В заключительный день фестиваля состоялись игры по быстрым шахматам (10+5 секунд). В общем зачёте сильнейшим стал гроссмейстер Максим Луговской из Краснодара, второе место занял Миран Оганьян из Сочи, и третье место у Александра Чернявского. 

Спонсором фестиваля выступил президент федерации шахмат Ейского района Виталий Осипов, главный судья соревнований - судья первой категории Александр Казаков, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

Ейск24 - новости Ейска в социальных сетях https://vk.com/yeisk24

 

Нравится
Social buttons
Предыдущие новости на сайте:

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Юрий Иванович Лобанов

Международный арбит

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master