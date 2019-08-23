ХV Всероссийский детско-юношеский турнир "Анапа-2019"-этапа соревнований на Кубок России 2019 гола по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет
(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я)
Соревнования проводятся в городе -курорте Анапа Краснодарского края в помещении пансионата "Фея-2" (Пионерский проспект, 107)
с 31 августа по 10 сентября
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития детских шахмат в Российской Федерации,
повышения спортивного мастерства юных шахматистов,
определения победителей и призеров этапа соревнований на Кубок России 2019 гола по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет
Общее руководство организацией соревнования осуществляют: Общероссийская общественная организация "Российская шахматная федерация". Организатором является Краевая общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края".
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию.
Директор соревнования - Демурин Евгений Борисович.
Главный судья - Фомиченко Эдуард Алексеевич, судья всероссийской категории.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта "шахматы",утвержденным Приказом Министерства спорта РФ от 17.07.2017г. №654 "Об утверждении правил вида спорта "Шахматы" (с последующими изменениями и дополнениями) и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДУ.
Заявки на участие в соревновании принимаются на сайте - www.anapachess.ru
Справочная информация:
Официальный сайт соревнования - www.anapachess.ru
Демурин Евгений Борисович: 8(918)4698203, эл. почта- chessanapa@mail.ru
Фомиченко Эдуард Александрович: 8(918)1110700, эл. почта- fomichenko69@mail.ru
Положение
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края