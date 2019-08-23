 

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"

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ХV Всероссийский шахматный турнир "Анапа-2019"

Соревнования проводятся в городе -курорте Анапа Краснодарского края  в помещении пансионата "Фея-2" (Пионерский проспект, 107)

Соревнования по быстрым шахматам проводятся с 28 августа по 31 августа

Соревнования по классическим шахматам проводятся с 31 августа 2019г по 11 сентября 2019г.

Соревнования по блицу проводятся  8 сентября 2019г 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в Российской Федерации,

повышения спортивного мастерства шахматистов,

определения победителей и призеров всероссийского турнира "Анапа-2019"

Общее руководство организацией соревнования осуществляют: Общероссийская общественная организация "Российская шахматная федерация". Организатором является Краевая общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края".

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию.

Директор соревнования - Демурин Евгений Борисович.

Главный судья - Фомиченко Эдуард Алексеевич, судья всероссийской категории.

Соревнования проводятся по правилам вида спорта "шахматы", утвержденным Приказом Министерства спорта РФ от 17.07.2017г. №654 "Об утверждении правил вида спорта "Шахматы" (с последующими изменениями и дополнениями) и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДУ.

Заявки на участие в соревновании принимаются на сайте -  www.anapachess.ru

Заявки на участие в соревновании предоставляются по приезду в комиссию по допуску.

Справочная информация:

Официальный сайт соревнования - www.anapachess.ru

Демурин Евгений Борисович: 8(918)4698203, эл. почта- chessanapa@mail.ru

Фомиченко Эдуард Александрович:  8(918)1110700, эл. почта- fomichenko69@mail.ru

Положение быстрым шахматам

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Положение классическим шахматам

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Положение по блицу

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Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края

 

 

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Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

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Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

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