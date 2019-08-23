Соревнования проводятся в городе -курорте Анапа Краснодарского края в помещении пансионата "Фея-2" (Пионерский проспект, 107)
Соревнования по быстрым шахматам проводятся с 28 августа по 31 августа
Соревнования по классическим шахматам проводятся с 31 августа 2019г по 11 сентября 2019г.
Соревнования по блицу проводятся 8 сентября 2019г
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в Российской Федерации,
повышения спортивного мастерства шахматистов,
определения победителей и призеров всероссийского турнира "Анапа-2019"
Общее руководство организацией соревнования осуществляют: Общероссийская общественная организация "Российская шахматная федерация". Организатором является Краевая общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края".
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию.
Директор соревнования - Демурин Евгений Борисович.
Главный судья - Фомиченко Эдуард Алексеевич, судья всероссийской категории.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта "шахматы", утвержденным Приказом Министерства спорта РФ от 17.07.2017г. №654 "Об утверждении правил вида спорта "Шахматы" (с последующими изменениями и дополнениями) и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДУ.
Заявки на участие в соревновании принимаются на сайте - www.anapachess.ru
Заявки на участие в соревновании предоставляются по приезду в комиссию по допуску.
Справочная информация:
Официальный сайт соревнования - www.anapachess.ru
Демурин Евгений Борисович: 8(918)4698203, эл. почта- chessanapa@mail.ru
Фомиченко Эдуард Александрович: 8(918)1110700, эл. почта- fomichenko69@mail.ru
Положение быстрым шахматам
Положение классическим шахматам
Положение по блицу
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края