В городе Краснодаре состоялась творческая встреча с Безгодовой Светланой Эммануиловной,на которой Международный мастер по шахматам рассказала, что на протяжении более 20 лет занимается популяризацией этого необычного вида спорта.Научила играть в шахматы несколько тысяч человек.Постоянно совершенствует свой уровень игры в шахматы, русские шахматы, шашки, баскетбол настольный теннис. Читает специальные книги,слушает лекции ведущих специалистов, решает задания, работает с компьютерными программами. Изучает наследие великих чемпионов прошлого и следит за сражениями во время больших соревнований наших дней.

Творческая встреча завершилась сеансом одновременной игры на 32 досках.Ребята получили море эмоций.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края