В городе Краснодаре 23 августа по ул. Постовая, дом №59 МБОУ ДО ДЮСШ № 7,состоится творческая встреча с Безгодовой Светланой Эммануиловной, тренером по шахматам, Педагогом высшей категории. Международным мастером по шахматам. Гроссмейстером по русским шахматам. Чемпионкой России и СССР по шахматам. Победительницей Международных соревнований по шахматам. 3 кратной Чемпионкой России по русским шахматам, участницей Чемпионатов мира, Европы и Олимпийских играх по шахматам.

А завершится творческая встреча сеансом одновременной игры.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края