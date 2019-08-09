Главные задачи шахматного турнира "Ейский Дебют"

-повышение спортивного мастерства шахматистов,

-повышение квалификации участников,

-определение победителей и призеров,

-обсчет российского рейтинга и присвоение разрядов.

Соревнования проводятся в г. Ейск по адресу ул. Пляжная 2/5, пансионат "Приазовье" с 23 августа 2019 г. по 27 августа 2019 г. в конференц-зале пансионата "Приазовье". Для жеребьевки используется программа Swiss Manager.

Соревнования проводятся по правилам вида спорта "шахматы" (Приказ "Об утверждении правил вида спорта "шахматы" от 17 июля 2017 г. № 654 Министерства спорта РФ)

Общее руководство организацией соревнования осуществляет МОО "Федерация шахмат Ейского района при поддержке КОО "Федерация шахмат Краснодарского края"

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию ЕРОО "Шахматная федерация"

Главный судья соревнования - спортивный судья первой категории Александр Владимирович Казаков, тел: 8 (918) 393 03 26

Главный судья-секретарь - спортивный судья третьей категории - Константинов Дмитрий Васильевич, тел: 8 (909) 769 13 21

Президент МОО "Федерация шахмат Ейского района" Осипов Виталий Викторович, тел: 8 (999) 632 38 23

Положение

Дополнение к положению

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края