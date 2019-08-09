После семи туров детско-юношеского первенства Европы в Братиславе в группе мальчиков до 8 лет 7 очков в активе у Каана Ягиза Эрдогмуса (Турция). Россияне Таймаз Темирбеков и Артем Лебедев отстают на 1 очко. У девочек до 8 лет лидируют трое участниц, набравших по 6 очков. Россиянка Диана Преображенская отстает на пол-очка.

В турнире мальчиков до 10 лет 7 очков набрал россиянин Савва Ветохин. В этой же возрастной группе у девочек 6,5 очков в активе у Анны Шухман.

В группе мальчиков до 12 лет лидирует Роберт Пилипосян (Армения) - 6,5 очков. Россиянин Артем Шинкаров отстает на полтора очка. У девочек лидерство захватила Петя Карайванова (ЕШС) - 6,5 очков. На пол-очка отстают Александра Шведова и Яна Жапова.

В турнире юношей до 14 лет впереди идут Андрей Цветков, Константин Попов (оба - Россия) и Лукас Себастьян Костоланский (Словакия), набравшие по 6 очков. У девушек по 6 очков набрали Алиса Нур-Мухаметова (Россия) и Айан Аллахвердиева (Азербайджан).

В группе юношей до 16 лет россияне Стефан Погосян и Глеб Дудин преследуют лидеров. Патриция Ваштшук (Польша) и Мариам Мкртчян (Армения) возглавляют гонку в группе девушек до 16 лет, набрав 6 очков. Россиянки Татьяна Гетьман и Виктория Лоскутова отстают на пол-очка.

Тор Фредрик Каасен (Норвегия) с 6 очками идет впереди в турнире юношей до 18 лет. Россияне Тагир Салемгареев и Володар Мурзин отстают на 1 очко. В группе девушек до 18 лет 6,5 очков набрала Ольга Баделько (Беларусь). Россиянки Екатерина Гольцева, Анна Афонасьева и Юлия Григорьева отстают на полтора очка.

Фотографии Екатерины Мурзиной

http://ruchess.ru/news/all/v_bratislave_zavershen_sedmoy_tur_pervenstva_evropy/