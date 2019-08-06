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На первенстве Европы пройдена треть дистанции

Россияне ведут борьбу за медали 

 

После трех туров детско-юношеского первенства Европы в Братиславе в группе мальчиков до 8 лет по 3 очка в активе у 9 участников, включая россиян Артема Лебедева, Таймаза Темирбекова, Захара Гуленко и Александра Борща. У девочек до 8 лет в группе лидеров идут Диана Преображенская и Вероника Рябухина.

В турнире мальчиков до 10 лет по 3 очка набрали 12 участников; в их числе россияне Александр Усов, Лев Зверев, Николай Аверин, Роман Симбелов и Савва Ветохин. В этой же группе у девочек без потерь идут семь участниц, включая Оксану Горячкину.

В группе мальчиков до 12 лет по 3 очка набрали 11 юных шахматистов; среди них россиянин Леонид Лысцов. У девочек лидируют россиянки Ольга Карманова, Яна Жапова, Олеся Власова, Александра Шведова и Эфса Эджрин Буюк (Турция).

В турнире юношей до 14 лет в группе лидеров идут восемь участников, включая Андрея Цветкова. У девушек по 3 очка набрали четыре участницы. Россиянки Мария Якимова, Алиса Нур-Мухаметова, Виктория Кирчей, Мария Совина и Дарья Бондарева преследуют лидеров.

В группе юношей до 16 лет без потерь идут восемь шахматистов, в том числе россияне Стефан Погосян и Тигран Мухутдинов. Трое участниц лидируют в группе девушек до 16 лет. Татьяна Гетьман и Александра Афанасьева набрали по 2,5 очка. 

Пять участников имеют стопроцентный показатель у юношей до 18 лет, среди них юный россиянин Володар Мурзин. В турнире девушек до 18 лет по 3 очка набрали четыре участницы, включая Анну Афонасьеву. 

Фотографии Екатерины Мурзиной 

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