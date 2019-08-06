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Классификационный шахматный турнир в МЭЦ город Краснодар

Уже совсем скоро стартует классификационный турнир в МЭЦ (Тюляева 33) город Краснодар от шахматной федерации города Краснодар, с присвоением разрядов и обсчетом национального рейтинга. 

 

С 23 августа по 29 августа

7 игровых дней в большом концертном зале МЭЦ. 

1. Безразрядники (без рейтинга ) - 10:00 

2 игровых тура в день, 4 игровых дня. (У остальных групп каждый день по одной игре).

2. Безразрядники (рейтинг 1000) - 10:00

3. Разрядники (рейтинг 1000-1099) - 12:00

4. Разрядники (рейтинг 1100-1199) - 12:00 или 14:00 в зависимости от количества участников.

5. Разрядники (рейтинг 1200 и более) - 12:00 или 14:00 в зависимости от количества участников. 

Парадный вид. Контроль времени – 60 минут на партию каждому участнику. Все партии, за исключением детей дошкольного возраста, ведутся с записью. 

Призы победителям, а также кубки, медали🥇🥈🥉. Сертификаты участника соревнования каждому шахматисту.  

Родители смогут ожидать детей внутри помещения в холле с работающими кондиционерами.

Заявки на участие в турнире принимаются до 22 августа 2019 года на Ватсап по номеру 89002339988 или на почту baf91@mail.ru 

В заявке указать группу, Ф.И.О. игрока, дату рождения (число, месяц, год), фото Свидетельства о рождении , указать спортивный разряд (если есть) id и рейтинг, Ф.И.О. тренера.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края

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