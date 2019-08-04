Россияне идут в лидерах во всех группах

После двух туров детско-юношеского первенства Европы в Братиславе в группе мальчиков до 8 лет без потерь идут 19 участников, включая россиян Артема Лебедева, Вадима Воробьева, Таймаза Темирбекова, Прохора Москвинова, Захара Гуленко и Александра Борща. У девочек до 8 лет в группе лидеров идут Диана Преображенская и Вероника Рябухина.

В турнире мальчиков до 10 лет по 2 очка набрали 28 участников; в их числе - россияне Александр Усов, Лев Зверев, Леонид Ефимов, Николай Аверин, Роман Симбелов, Савва Ветохин, Богдан Головченко и Тимур Ёнал. В этой же группе у девочек без потерь идут 17 участниц, включая россиянок Олесю Федорову, Ульяну Кусакину и Оксану Горячкину.

В группе мальчиков до 12 лет по 2 очка набрали 33 юных шахматиста; среди них - россияне Иван Савельев, Тамерлан Чындыгыр и Леонид Лысцов. У девочек в лидерах идут Ольга Карманова, Яна Жапова, Олеся Власова, Алина Калениченко, Александра Шведова и еще 11 участниц.

В турнире юношей до 14 лет в группе лидеров идут Андрей Цветков, Дмитрий Кириллов, Павел Трофимов и Мартин Стукан. У девушек по 2 очка набрали 16 участниц, включая россиянок Марию Якимову, Алису Нур-Мухаметову, Викторию Кирчей и Марию Совину.

В группе юношей до 16 лет без потерь идут 20 шахматистов, в том числе россияне Дмитрий Минько, Стефан Погосян и Тигран Мухутдинов. Татьяна Гетьман, Лада Ильина и еще 11 спортсменок лидируют в турнире девушек до 16 лет.

16 участников имеют стопроцентный показатель у юношей до 18 лет; среди них - россияне Тагир Салемгареев, Володар Мурзин и Даниил Голиков. В турнире девушек до 18 лет по 2 очка набрали 12 участниц, включая Анну Афонасьеву.

Фотографии Екатерины Мурзиной

http://ruchess.ru/news/all/na_pervenstvo_evropy_sygrano_dva_tura/