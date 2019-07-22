21 июля прошел седьмой этап «гран при» Павловского района по быстрым шахматам и был посвящен Всемирному дню шахмат. Первенство проводилось по круговой системе с контролем времени: 10 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход. Лидер общего зачета Б.Натальный в третий раз первенствовал на промежуточном этапе, его результат – 9,5 очков из 10 возможных. Гость из Крыловского района В.Патрушев на втором месте с 9 очками. Третьим призером стал А.Гуков, в его активе 7 очков, столько же набрал С.Шушанян, у которого четвертое место.

После семи турниров впереди Б.Натальный – 128 баллов, на вторую позицию переместился А.Гуков – 102 балла, на третью строчку опустился Д.Кашкаха – 88 баллов.

Накануне 20 июля наши юные шахматисты СШ «Виктория» участвовали в праздничном открытом первенстве ДЮСШ станицы Крыловской. Ф.Бескопыльный в итоге на восьмом месте с 4 очками, Д.Богачева и Е.Шкуропатова набрали по 3,5 очка и поделили 13-14 место. Всего в первенстве сражались 22 школьника, победителем стал Д.Миндрул из Крыловской у которого в активе 6,5 очков из 7 возможных.

Информацию предоставил Василий Давиденко