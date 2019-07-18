16 июля в столице Чувашской Республики г. Чебоксары стартовал III этап (финал) IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по шахматам. В Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» собрались 15 сильнейших спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, занявшие 1 и 2 места на II этапе Спартакиады в каждом федеральном округе.

В соревнованиях принимает участие команда Краснодарского края. Главный тренер команды - Наталья Мохна.

Старт соревнованиям дали министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Викторович Богаратов, член наблюдательного совета Российской шахматной федерации Игорь Моисеевич Бурштейн, инструктор-методист Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта России, Советник министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Ольга Абрамовна Букина, председатель Региональной общественной организации «Шахматная федерация Чувашской Республики» Михаил Геннадьевич Мельник, главный судья соревнований, судья всероссийской категории Михаил Витальевич Крюков.

Глава спортивного ведомства Чувашии Михаил Викторович Богаратов от имени всей спортивной общественности республики поздравил спортсменов, тренеров, судей и болельщиков с официальным открытием соревнований.

Игорь Моисеевич Бурштейн от имени РШФ вручил Михаилу Викторовичу благодарственное письмо за подписью председателя Попечительского совета РШФ Дмитрия Сергеевича Пескова на имя главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева за помощь в реализации социально значимого проекта «Шахматы в школах» и большой вклад в развитие и популяризацию шахматного спорта среди подрастающего поколения.

Ольга Абрамовна Букина объявила финальные соревнования IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года по шахматам открытыми!

Финальные соревнования Спартакиады учащихся России будут проходить в течение шести дней и завершатся 21 июля.

Желаем нашей команде победы.

Техническая информация http://chess-results.com/tnr456514.aspx?lan=11&art=0

Онлайн-трансляция первой (юноша) и третьей доски (девушка) здесь http://chuvashia-chess.ru/видеотрансляции/

Фотографии с сайта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики

http://chuvashia-chess.ru/2019/07/16/в-чебоксарах-открылась-ix-летняя-спарта/