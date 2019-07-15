14 июля на «Малой Земле» г.Новороссийск

Состоялся турнир по быстрым шахматам.

В турнире принимало участие 240 спортсменов со всей России

Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров,с контролем времени 10мин.+5 сек за каждый ход начиная с первого.

Не могли пропустить такое событие шахматисты из г.Туапсе

Из взрослых шахматистов принимали участие

🏆Грушев Василий- 6 очков

🏆Потапов Юрий-5 очков.

От Клуба Шахмат «Дебют» приняли участие

🏆Корниюк Александр- 5 очков

🏆Щербина Игорь- 4 очка

🏆Смайлович Мирсад-4 очка

🏆Трофимов Даниил-3,5 очка

🏆Плужников Александр- 3 очка

🏆Сухов Давид- 3 очка

Для некоторых выездной турнир стал Дебютом Ребята отлично себя показали.

По мимо результатов,которые нас очень обрадовали,ребята показали свой характер,показали,что они могут бороться,учиться и ничего не боятся.

Спасибо родителям.

Клуб шахмат

«Дебют» -это настоящая команда состоящая из тренеров,деток и их родителей.

Спасибо Вам наши Чемпионы!!! Мы гордимся Вами!!!

https://tuapse-chess.ru/malai-zemlia-2019/

Президент Федерации Шахмат г.Туапсе и Туапсинского района

Грушев Василий Сергеевич