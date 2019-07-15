14 июля на «Малой Земле» г.Новороссийск
Состоялся турнир по быстрым шахматам.
В турнире принимало участие 240 спортсменов со всей России
Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров,с контролем времени 10мин.+5 сек за каждый ход начиная с первого.
Не могли пропустить такое событие шахматисты из г.Туапсе
Из взрослых шахматистов принимали участие
🏆Грушев Василий- 6 очков
🏆Потапов Юрий-5 очков.
От Клуба Шахмат «Дебют» приняли участие
🏆Корниюк Александр- 5 очков
🏆Щербина Игорь- 4 очка
🏆Смайлович Мирсад-4 очка
🏆Трофимов Даниил-3,5 очка
🏆Плужников Александр- 3 очка
🏆Сухов Давид- 3 очка
Для некоторых выездной турнир стал Дебютом Ребята отлично себя показали.
По мимо результатов,которые нас очень обрадовали,ребята показали свой характер,показали,что они могут бороться,учиться и ничего не боятся.
Спасибо родителям.
Клуб шахмат
«Дебют» -это настоящая команда состоящая из тренеров,деток и их родителей.
Спасибо Вам наши Чемпионы!!! Мы гордимся Вами!!!
https://tuapse-chess.ru/malai-zemlia-2019/
Президент Федерации Шахмат г.Туапсе и Туапсинского района
Грушев Василий Сергеевич