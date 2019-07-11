Участвовали 84 спортсмена юга России

В станице Голубицкая Темрюкского района Краснодарского края состоялся открытый турнир городов-героев и городов воинской славы юга России. В соревновании приняли участие 84 спортсмена из городов-героев Керчь и Новороссийск, города воинской славы Анапа, Краснодара и Темрюкского района.

В основном турнире победила команда Анапы (Попов Р., Баранников В., Магомедов М., Демурин Е.,Шпакивская А.), 2 место у команды Краснодара (Бахмет И., Филатов Г., Багдасарян С., Пономарев Е., Порожняк М.), 3 место у Темрюкского района (Тюнин В., Приходько С., Усков А., Гурьев В., Малько П.). В личном зачете отличились: 1. мм Попов Роман, 2. мм Магомедов Мурад, 3. кмс Баранников Владимир, среди женщин лучший результат показала Порожняк Майя, среди ветеранов - Тюнин Владислав.

В юношеской лиге в упорной борьбе первое место заняла команда Новороссийска (Дементьев Р., Артомонов А., Баляев С., Мельник В., Зубрицкая В.), 2 место у команды Темрюкского района (Кулик Е., Шипичкина К., Кулик Г., Садовский М., Просоед Н.), 3 место у второй команды Темрюкского района (Шафоростов К., Пархоменко М.,Кулик В.. Соловьев А., Тагиев Т.). В личном зачете лучшими стали: 1. Дементьев Роман, 2. Кулик Егор, 3. Артомонов Алексей, среди девочек победили: 1. Шипичкина Ксения, 2. Кулик Вера, 3. Зубрицкая Валерия.

Следующий этап турнира пройдет в августе в Туапсинском районе.

Технические результаты.http://chess-results.com/tnr454600.aspx?lan=11

Информацию и фото предоставил Евгений Бондаренко

http://ruchess.ru/news/all/v_stanitse_golubitskaya_sostoyalsya_turnir_gorodov_geroev/