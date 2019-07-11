 

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 110 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

В станице Голубицкая состоялся турнир городов-героев

Участвовали 84 спортсмена юга России 

В станице Голубицкая Темрюкского района Краснодарского края состоялся открытый турнир городов-героев и городов воинской славы юга России. В соревновании приняли участие 84 спортсмена из городов-героев Керчь и Новороссийск, города воинской славы Анапа, Краснодара и Темрюкского района. 

В основном турнире победила команда Анапы (Попов Р., Баранников В., Магомедов М., Демурин Е.,Шпакивская А.), 2 место у команды Краснодара (Бахмет И., Филатов Г., Багдасарян С., Пономарев Е., Порожняк М.), 3 место у Темрюкского района (Тюнин В., Приходько С., Усков А., Гурьев В., Малько П.). В личном зачете отличились: 1. мм Попов Роман, 2. мм Магомедов Мурад, 3. кмс Баранников Владимир, среди женщин лучший результат показала Порожняк Майя, среди ветеранов - Тюнин Владислав.

В юношеской лиге в упорной борьбе первое место заняла команда Новороссийска (Дементьев Р., Артомонов А., Баляев С., Мельник В., Зубрицкая В.), 2 место у команды Темрюкского района (Кулик Е., Шипичкина К., Кулик Г., Садовский М., Просоед Н.), 3 место у второй команды Темрюкского района (Шафоростов К., Пархоменко М.,Кулик В.. Соловьев А., Тагиев Т.). В личном зачете лучшими стали: 1. Дементьев Роман, 2. Кулик Егор, 3. Артомонов Алексей, среди девочек победили: 1. Шипичкина Ксения, 2. Кулик Вера, 3. Зубрицкая Валерия.  

Следующий этап турнира пройдет в августе в Туапсинском районе.

Технические результаты.http://chess-results.com/tnr454600.aspx?lan=11

Информацию и фото предоставил Евгений Бондаренко

http://ruchess.ru/news/all/v_stanitse_golubitskaya_sostoyalsya_turnir_gorodov_geroev/

Нравится
Social buttons
Предыдущие новости на сайте:

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Юрий Иванович Лобанов

Международный арбит

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Кирилл Брызгалин

Президент Шахматной федерации города Сочи

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master