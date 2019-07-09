Вышел Приказ Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 02.07.2019г. № 888 об организации и проведении межмуниципальных и региональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Краснодарского края.

В целях развития и популяризации видов спорта, пропаганды физической культуры и спортивных мероприятий патриотизма и нравственности, а также повышения уровня организации и проведения межмуниципальных и региональных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Краснодарского края организаторам при проведении межмуниципальных и региональных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Краснодарского края руководствоваться утвержденной инструкцией.

Настоящая Инструкция устанавливает процедуры церемоний открытия, награждения и закрытия межмуниципальных и региональных официальных физкультурных и спортивных мероприятий с целью оказания должного внимания к рангу мероприятия, его участникам, судьям, зрителям, а так же придания церемониям торжественного характера.

В Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» такой информационный ресурс работает с 2013 года.

Приказ и Инструкция

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края