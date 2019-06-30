54 участника из семи северных районов края: Ейского, Щербиновского, Староминского, Ленинградского, Кущевского, Крыловского и Павловского приняли участие в пятом открытом первенстве Павловского района по быстрым шахматам посвященного памяти Н. И. Малушко.

Каждому участнику в течение шести часов необходимо было сыграть 9 партий в турнире проводившегося по швейцарской системе.

Поражений избежать не удалось никому, к удовлетворению хозяев первое место занял Д. Кашкаха, он набрал 7,5 очков.

На втором месте А. Мальченко из Щербиновского района – 7 очков, столько же набрал третий призер: М. Понужаев (Павловский район).

В пятерку сильнейших вошли: В. Касатонов (Павловский район) – 6,5 очка, и Ю.Голованов (Щербиновский район) – 6 очков.

Среди ветеранов первенствовал В. Ермолов (Ленинградский район) 6,5 очков, на второй позиции А. Костюрин (Кущевский р-н)- 6 очков, на третьей с 5,5 очка - И. Рудько (Ленинградский район).

У школьников не было равных братьям Кобелевым из Щербиновского района, Андрей на первом месте в его активе 6,5 очков, Максим на второй строчке с 6 очками.

Третий результат- 5очков, показал Н. Бескорсов из Ейского района.

Среди младших школьников лучший результат у А. Ежова (Щербиновский район) – 4,5 очков. Д. Зайцева из Староминского района возглавила итоговый список среди девушек с 5 очками.

Информацию предоставил Давиденко В.Д.