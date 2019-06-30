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Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Президент Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"

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Открытый кубок по шахматам, памяти Каспаряна Апрогама Ивановича среди профессионалов

Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в МО Усть-Лабинский район. 

Общее руководство организацией соревнования, проведение соревнования осуществляют:

Отдел ФК и спорту администрации МО Усть-Лабинский район, МОО "Федерация шахмат Усть-Лабинского района Краснодарского края", при поддержке Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края".

Соревнования проводятся по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  ул. Пролетарская, 104 МБУ «РДК «Кубань»

Время проведения 14 июля 2019 в 8:30 регистрация, в 10:00 торжественное открытие.

Участниками соревнования являются:   призёры и чемпионы Краснодарского края, ЮФО и России, Международные гроссмейстеры, Международные мастера, Мастера ФИДЕ, а также участники по персональному списку.

Предварительная регистрация участников до 07.07.2019г (включительно).

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», действующим на момент проведения мероприятия. Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы». 

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров

Заявки на участие принимаются по электронной почте, e-mail: 

Главный секретарь – Мороз Роман Анатольевич

morozroman1975@mail.ru. тел.: 8-918-67-27-481

Главный судья соревнований Усков Андрей Владимирович

+7 918 4747033,usa66temruk@mail.ru 

Директор турнира – Каспарян Андрей Вирабович

+ 7 918 1721271, federationchess@mail.ru.

Положение по турниру

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Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края

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