Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в МО Усть-Лабинский район.
Общее руководство организацией соревнования, проведение соревнования осуществляют:
Отдел ФК и спорту администрации МО Усть-Лабинский район, МОО "Федерация шахмат Усть-Лабинского района Краснодарского края", при поддержке Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края".
Соревнования проводятся по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Пролетарская, 104 МБУ «РДК «Кубань»
Время проведения 14 июля 2019 в 8:30 регистрация, в 10:00 торжественное открытие.
Участниками соревнования являются: призёры и чемпионы Краснодарского края, ЮФО и России, Международные гроссмейстеры, Международные мастера, Мастера ФИДЕ, а также участники по персональному списку.
Предварительная регистрация участников до 07.07.2019г (включительно).
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», действующим на момент проведения мероприятия. Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».
Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров
Заявки на участие принимаются по электронной почте, e-mail:
Главный секретарь – Мороз Роман Анатольевич
morozroman1975@mail.ru. тел.: 8-918-67-27-481
Главный судья соревнований Усков Андрей Владимирович
+7 918 4747033,usa66temruk@mail.ru
Директор турнира – Каспарян Андрей Вирабович
+ 7 918 1721271, federationchess@mail.ru.
Положение по турниру
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края