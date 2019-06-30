Семинар проводится с 02 по 05 июля 2019 года в городе Армавире, Краснодарский край, на территории «МБОУ ДО ДЮСШШ»

К участию в семинаре приглашаются спортивные судьи по шахматам третьей, второй, первой категории, категории «Юный спортивный судья», а также шахматисты без судейской категории, имеющие спортивный разряд по шахматам и/или рейтинг ФИДЕ/РШФ.

Предварительная регистрация участников семинара обязательна.

Предварительные заявки на участие подаются до 10 июля 2019 года по электронной почте e-mail: shnv1963@mail.ru

Контактный телефон: 8-928-239-16-28

Положение о проведении семинара

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края