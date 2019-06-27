23 июня 2019 года состоялось очередное заседание Президиума КОО "Федерация шахмат Краснодарского края"

Основные вопросы:

- вступление в КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» от Пазникова Игоря Ивановича – Президент МОО «Федерация шахмат города-курорта Анапа Краснодарского края»;

- решение обратиться в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края с предложением включить в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год: Краевое лично-командное соревнование по шахматам «Звездочки Кубани» среди мальчиков и девочек (Приложение 1) и Краевое соревнование по шахматам «Турнир надежд» среди мальчиков и девочек (Приложение 2).

- обсудили Календарный план спортивных мероприятий на 2020 год.