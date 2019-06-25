Соревнования будут проходить в городе Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика с 29 июля (день приезда) по 8 августа (день отъезда) 2019 года.
«II Кубок А. Е. Карпова» по шахматам среди мальчиков и девочек до 6, до 8, до 10, до 12 и до 14 лет проводится с целью:
Повышения спортивного мастерства участников
Укрепления спортивных связей
Пропаганды культуры здорового образа жизни
Воспитания подрастающего поколения
Укрепления международных дружеских связей
Крайний срок подачи заявок – 20 июля 2019 года
Отправить заполненную регистрационную форму, копию паспорта, подтверждение оплаты на e-mail: kgchess02013@gmail.com
Делегациям, участникам необходимо оформить визы в Кыргызскую Республику.
Турнир проводится с обсчетом рейтинга, по швейцарской системе в 9 туров (или круговой) в зависимости от количества участников по правилам ФИДЕ, с контролем времени 90 минут на партию с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого хода.
Контакты
Федерация шахмат Кыргызской Республики
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Турусбекова 31-108
тел.: +996 312 31 79 42
email: kgchess020213@gmail.com
Турнирный директор: Медина Жумашова тел.: +996 709 660 990 (WhatsApp), +996 770 887 117
PR-менеджер: Бегимай Абдыисаева тел.: +996703959767 (WhatsApp)
+996770899057
Положение
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края