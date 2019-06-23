В течение трех дней (с 20 по 22 июня) в СКЦ ст.Павловской проходили баталии среди школьников на открытом первенстве СШ «Виктория» по классическим шахматам. Соревнование проводилось по швейцарской системе в 7 туров, с 60-минутным контролем времени каждому из соперников.

Победителем стал Тимур Зубков из Павловской СШ №2, у него в активе 6 очков.

Второе-третье место с результатом 5очков, разделили гости: Константин Пастернак – Лузан из Краснодара и Ярослав Мартынов из Ростова.

Лучший результат среди девочек у Елизаветы Шкуропатовой (СШ№2) – 4 очка.

Среди младших школьников (2010 г. р и младше) первенствовал младший брат победителя турнира Артур Зубков (СШ№2), у которого также 4 очка. Наградой для всех участников, за проявленную волю к победе и проявленную способность вести борьбу в рамках классического регламента стали призы от AO «Мир СК ПЖТ» (рук. Веремейцева Л. К..)

Информацию предоставил Давиденко Василий Данилович