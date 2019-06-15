12 июня прошёл этап кубка главы МО г. Новороссийск по быстрым шахматам.
Контроль времени: 10 мин. 5 сек за ход.
Швейцарская система жеребьёвки в 9 туров.
Результаты группы А:
Гусева София- лучшая среди девочек 2007г и младше.
Шведов Глеб- лучший результат среди детей 2011г.
Стремитесь попасть и играть в группе А,сложно,тяжело, но именно там вы получаете опыт и выкладываетесь по полной.
Группа Б:
Зубрицкая Валерия- Лучшая среди девочек 2010г.
Мельник Вадим- лучший среди мальчиков 2011г.
Для тех, кто не смог проявить себя в этом турнире- не огорчаться и стараться. Помните о том,что к любому результату нужно идти, прикладывайте больше усилий и все получится!
Информацию предоставил: Раевский Шахматный клуб "Дебют"