12 июня прошёл этап кубка главы МО г. Новороссийск по быстрым шахматам.

Контроль времени: 10 мин. 5 сек за ход.

Швейцарская система жеребьёвки в 9 туров.

Результаты группы А:

Гусева София- лучшая среди девочек 2007г и младше.

Шведов Глеб- лучший результат среди детей 2011г.

Стремитесь попасть и играть в группе А,сложно,тяжело, но именно там вы получаете опыт и выкладываетесь по полной.

Группа Б:

Зубрицкая Валерия- Лучшая среди девочек 2010г.

Мельник Вадим- лучший среди мальчиков 2011г.

Для тех, кто не смог проявить себя в этом турнире- не огорчаться и стараться. Помните о том,что к любому результату нужно идти, прикладывайте больше усилий и все получится!

Информацию предоставил: Раевский Шахматный клуб "Дебют"