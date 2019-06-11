В Староминском районе, состоялся Детский шахматный, Блицтурнир, посвящённый Дню России!

Все дети играли каждый в своей возрастной группе. Борьба получилась очень интересной! Призовые места даже распределялись по дополнительной игре и коэффициенту!

По итогам игры, директор стадиона Олимп, Петренко И.А. вручил грамоты, и медали главы Староминского сельского поселения Миськова Ю.В.

Все дети с удовольствием приняли участие в этой увлекательной игре и получили массу положительных эмоций!

Участники, родители зрители, остались очень довольны прошедшим Праздником шахмат!

Призёры сделали фото на память!

Информацию предоставил Алексей Глушко