9 июня состоялся шестой этап гран-при Павловского района по быстрым шахматам.

Первую победу на этапе одержал М. Понужаев, в девяти турах он набрал 8,5 очка, опередив на очко второго призера – А. Гукова, Б. Натальный финишировал с третьим результатом – 6 очков.

В шестерку сильнейших ,вошли: С. Шушанян (5,5 очков), И.Пузырный (5 очков), Е. Макаров (4,5 очков).

Хороший уровень игры показал давно не участвовавший в турнирах А.Куликов ( в августе ему исполняется 80 лет) он набрал 4 очка и занял седьмое место.

Положение лидеров в общем зачете не изменилось, первую строчку занимает Б. Натальный – 108 баллов, у Д. Кашкахи – 88 баллов, а А. Гуков с 86 баллами на третьей позиции.

До конца года пройдет еще пять этапов.

Теперь шахматисты готовятся к рейтинговому турниру памяти Н.Малушко, который состоится 30 июня.

Информацию предоставил Давиденко Василий Данилович