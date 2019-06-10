С 19 по 30 сентября 2019 года в Отеле Yalta Intourist пройдет одно из самых значимых на полуострове спортивных событий года - II Всероссийский детский шахматный фестиваль памяти Александра Геннадьевича Куликова.

Для участия в мероприятии приглашаются юные шахматисты со всех регионов России в возрасте от 5 до 14 лет.

Программа фестиваля предполагает проведение целого ряда шахматных турниров, развлекательных мероприятий, мастер-классов, фотосессий, уникальных экскурсий по Крыму. Особым подарком участникам фестиваля станет общение со специальным гостем мероприятия – Олимпийской чемпионкой Татьяной Косинцевой.

Регистрация на фестиваль уже открыта!

Телефон для справок: +7 (3654) 222-103

+7 985 915 06 74, Куратор фестиваля Степчук Дарья Сергеевна

E-mail: reservation@hotel-yalta.com

https://www.kulikovchess.ru/

Программа фестиваля:

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края