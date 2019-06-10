С 19 по 30 сентября 2019 года в Отеле Yalta Intourist пройдет одно из самых значимых на полуострове спортивных событий года - II Всероссийский детский шахматный фестиваль памяти Александра Геннадьевича Куликова.
Для участия в мероприятии приглашаются юные шахматисты со всех регионов России в возрасте от 5 до 14 лет.
Программа фестиваля предполагает проведение целого ряда шахматных турниров, развлекательных мероприятий, мастер-классов, фотосессий, уникальных экскурсий по Крыму. Особым подарком участникам фестиваля станет общение со специальным гостем мероприятия – Олимпийской чемпионкой Татьяной Косинцевой.
Регистрация на фестиваль уже открыта!
Телефон для справок: +7 (3654) 222-103
+7 985 915 06 74, Куратор фестиваля Степчук Дарья Сергеевна
E-mail: reservation@hotel-yalta.com
https://www.kulikovchess.ru/
Программа фестиваля:
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края