Открытое первенство СШ «Виктория» Павловского района по быстрым шахматам посвященный «Дню защиты детей» прошел 1 июня на открытом воздухе в сквере рядом с социально-культурным центром.

Победил одиннадцатилетний Ярослав Мартынов из Ростова на Дону, он набрал 5 очков из 5 возможных. На втором месте представитель Павловской спортшколы Федор Бескопыльный, уступивший только победителю в личной встрече, у него в активе 4 очка. Третье место с таким же результатом занял Тимур Зубков.

В категории участников младше 2008 года рождения лучший результат показал Максим Гапон – 2,5 очка, у Арсения Никанорова на пол очка меньше, третий результат у Матвея Плетнева.

Среди участников 2010г. рождения и младше на первой строчке Артур Зубков – 2,5 очка, Егор Белик из Москвы на второй позиции – 2 очка, третьим финишировал Кирилл Миронов.

Представители прекрасной половины, третьеклассницы: Эльвира Шушанян и Елизавета Шкуропатова показали хороший уровень подготовки и набрали по 2 очка.

Всем участникам соревнования вручены призы от АО «Мир СК ПЖТ» (генеральный директор Л.К.Веремейцева).

Информацию предоставил Давиденко В.Д.