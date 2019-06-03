Второй год подряд в мае-июне в шахматном клубе СКЦ ст. Павловской проводится турнир по классическим шахматам среди ветеранов (60 лет и старше).

Соревнование проводилось по круговой системе с 60 минутным контролем времени каждому из партнеров. С. Шушаняну из ст. Павловской удалось повторить прошлогодний успех, он победил с результатом 3,5 очка из 5 возможных.

На втором месте с 3 очками И. Пузырный из соседнего Крыловского района. Столько же очков набрал третий призер В. Чурюмов из ст. Новопластуновской.

Информацию предоставил Давиденко В.Д.